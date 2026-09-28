Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına ve mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına ve mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına ve mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur."
Kaynak: İHA