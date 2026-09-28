Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına ve mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur." - Son Dakika