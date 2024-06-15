Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'dan ayrıldı.

15.06.2024 00:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya temasları sona erdi. G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Puglia bölgesine gelen Erdoğan Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra cumhurbaşkanlığı uçağında Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yer aldı. - PUGLİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı - Son Dakika

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