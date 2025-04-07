Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı'nı Kabul Etti

İLETİŞİM Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul ettiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiğini açıkladı. Kabulde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Bakan Güler, mevkidaşını parti genel merkezinden uğurladı.
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