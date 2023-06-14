Kabine bugün 2. defa toplanıyor! Gündemde milyonlarca insanın beklediği meseleler var - Son Dakika
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Kabine bugün 2. defa toplanıyor! Gündemde milyonlarca insanın beklediği meseleler var

14.06.2023 10:10

Seçimin ardından kurulan yeni Kabine, bugün saat 14.00'te ikinci defa toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda asgari ücrete yapılacak zam, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

EKONOMİ İÇERİKLİ BİRÇOK BAŞLIK VAR

Kabine'nin öncelikli konusu elbette ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, asgari ücret ara zammı, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar Kabine'de ele alınacak. Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

DEPREM KONUTLARININ İNŞASI HIZLANDIRILACAK

Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de Kabine'de ele alınacak. Bu kapsamda afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması öne çıkarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların yapımını hızlandıracak yeni formüllere ilişkin Kabine'ye sunum yapacak. Ayrıca deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar, sahadaki gözlemlerini paylaşacak.

Kabine'de ayrıca terörle mücadele operasyonları ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

YORUMLAR (5)
  • Yusuf Coşgun: 2000Ler ne olacak.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ALİ MURAT: herkes ekonomiye takılıyor. bu ülke daha zor günleri de gördü. arkadaşlar en büyük problem mülteci.mülteciler bu ülkenin başına bela oldu. ileride daha da büyük olaylar yaşanacak. Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
  • Kutalmış Kutluk: Ekonominin,sosyal stresin ve kültürel yozlaşmanın baş sorumlusu olan Sığınmacı Sorunu'nu çözemeyen bu saydığım krizleri aşamaz. Davutoğlu'nun Geri Kabul Anlaşması'nı yırtın atın, Ottawa Anlaşması'ndan çekilin, sınırlara mayın döşeyin. Zira hudut namustur. Cevap Yaz 74 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kabine bugün 2. defa toplanıyor! Gündemde milyonlarca insanın beklediği meseleler var - Son Dakika


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