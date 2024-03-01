Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi\'ne tam destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre kabulde, bölgesel ve küresel konular, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için önemli olduğunu, Türkiye'nin projeye tam desteğinin süreceğini ifade etti.
Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı ortak mücadele anlayışı ile hareket edilmesinin huzur ve istikrar açısından önemini belirtti.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen bir etkinlikte mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'a ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik yapan bir başkan olduğunu söyledi. Kurum, İmamoğlu'nun CHP'nin eş başkanı olup olmayacağını veya yol yürüdüğü eş başkanın arkadan hançerleyip hançerlemeyeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kurum İBB'nin kaynaklarının israf edildiğini ve bu konuda hesap soracaklarını belirtti.
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