Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kartalkaya'daki otel yangını) "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, nerede eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kartalkaya'daki otel yangını) 'Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, nerede eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda... - Son Dakika
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