Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükşehir belediyelerinde kapının önüne konanları gördük, onlar yasal düzenleme ile görevlerine dönecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükşehir belediyelerinde kapının önüne konanları gördük, onlar yasal düzenleme ile görevlerine dönecek

03.01.2023 15:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" etkinliğinde büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanların yasal düzenleme ile işlerine döneceğini açıkladı. Erdoğan'ın verdiği müjde, akıllara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra kendi verdiği rakamlarla 3 bin 376 çalışanın iş akdinin sonlandırıldığını açıklamasını getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz. 500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz.

"SENDİKALAR, DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ ARAÇLARINDAN BİRİDİR"

Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikalarımızın ilk görevi emekçinin hakkını, alın terini ve hukukunu savunmaktır. Birer sivil toplum kuruluşu olan sendikalar, demokrasinin vazgeçilmez araçlarından biridir. Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geriye itilmekten kendini ala koyamaz.

"FARKLI TOPLUM KESİMLERİ ARASINDA GERİLİMİN TIRMANDIĞINI GÖRDÜK"

Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz bir şekilde siyaseti dizayn etmek için kullanılmıştır. Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında, farklı toplum kesimleri arasında gerilimin tırmandırıldığını gördük.

"YASAL DÜZENLEME İLE GÖREVLERİNE DÖNECEKLER"

Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenleme ile görevlerine dönecek."

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ AKILLARA İMAMOĞLU'NU GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde, akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu göreve geldikten sonra kendi verdiği rakamlara göre 3 bin 376 çalışanın iş akdini sonlandırmıştı.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyükşehir belediyelerinde kapının önüne konanları gördük, onlar yasal düzenleme ile görevlerine dönecek - Son Dakika


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