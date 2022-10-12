Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti

12.10.2022 08:54

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile 'Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6'ncı zirvesine katılmak üzere Astana'ya gitti. Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan'ın uçağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

PUTİN'LE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Astana'ya yapacağı 2 günlük resmi ziyaretin ilk gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geleceği, ardından 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacağı belirtildi. Ziyaretin 2'nci gününde ise CICA Zirvesi ile ikili görüşmeler kapsamında Erdoğan'ın, önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti - Son Dakika

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