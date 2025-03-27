Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli kız çocuklarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayıp akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini görmek isteyen engelli iki kız çocuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli çocuklara akülü tekerlekli sandalye hediye etti. - ANKARA