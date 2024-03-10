Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında test sürüşü yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlı Metro Hattı\'nın açılışında test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında vatman koltuğuna oturup test sürüşü gerçekleştirdi. Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi.

10.03.2024 17:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında vatman koltuğuna oturup test sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış törenine katıldı. Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında test sürüşü yaptı - Son Dakika

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