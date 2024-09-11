Erdoğan: Kırım’ın iadesi uluslararası hukukun gereği

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi Uluslararası hukukun bir gereğidir"

- "Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım'ın ilhakının yaşanan acıları daha da derinleştirdiğini belirterek, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın, Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, '4'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi

Katılımcılara hitap eden Erdoğan," Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, değerli Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kırım Platformu'nun 4'üncü Liderler Zirvesi'nde sizlere video mesaj yolu ulaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Sayın Zelenskiy ve Kırım Tatarları'nın milli lideri Sayın Mustafa Kırımoğlu olmak üzere bu müstesna zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu seneki zirve, Kırım Tatar halkının sürgününün 80'inci yıl dönümüne denk geliyor. Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır" dedi.

Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakının yaşanan acıları daha da derinleştirdiğini belirten Erdoğan," Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın, Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türk'ü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sona erdirilmesi samimi temennimiz

Kırım Tatar Türklerinin kendi ana vatanlarında hür olarak güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Kırım Tatar Milli Meclis'i Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından Haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Hasan ve Aziz Ahmedov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz. Savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir. Platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların Kırım'da, Ukrayna'da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sürgün edilişlerinin 80'inci yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.