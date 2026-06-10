Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak

10.06.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz'da düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz'da düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Kıbrıs mesajı verdiniz, 'Cevabımız çok net olacak' dediniz. Bu minvalde 20 Temmuz'da bir ziyaret bekleniyor mu?" sorusuna, "20 Temmuz bizim zaten orası için her zaman yaptığımız bir ziyaret. Yine aynen devam" cevabını verdi.

Erdoğan, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı" sözleri ile ilgili soruya cevap vermezken, torunu olduğunu hatırlatan gazeteciye evli olup olmadığını sordu. Gazetecinin evli olmadığını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıyı kapatmamasını önerdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği sorularına da cevap vermedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak - Son Dakika

Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:48:39. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.