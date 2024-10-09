Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Partili Milletvekilleri ile tokalaşması ve ardından DEM Parti'ye ''Türkiye parti olma'' çağrısı yapmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur. Kobani olaylarına dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz. Böyle bir tavrın yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır'' dedi.

09.10.2024 17:14  Güncelleme: 17:22
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) milletvekilleriyle tokalaşması siyasetin gündemini değiştirdi.

"100 YIL GEÇSE DE UNUTMAYIZ"

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü parti grubunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Konuşmasında 6-8 Ekim olaylarına değinen Erdoğan, "Dün 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümüydü. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'ye ve arkadaşlarına yapılanları değil üzerinden 10 yıl 100 yıl geçse de unutamayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar hak ettikleri cezaya çarptırıldı. Demokratik siyasette asla şiddete ve teröre asla yer olmadığının herkesin anlaması gerekiyor. 'Türkiye Yüzyılı'nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla yer yoktur" dedi.

"SAMİMİ BİR KOBANİ MUHASEBESİ..."

Konuşmasının devamında "Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur" diyen Erdoğan, "Kobani olaylarına dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz. Böyle bir tavrın yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır. Biz yeni yasama yılında siyasette farklı bir üslup ve söylem görmek istiyoruz. Bölgemizin için de olduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminin daha fazla genişletmeye ihtiyaç var. Milletin faydasına olacak her konuda diyalogdan kaçınmayız" ifadelerine yer verdi.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI ANLAMLI BULUYORUM"

Bahçeli'nin "Uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır" şeklindeki açıklamalarını olumlu bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları 85 milyonun kardeşliği adına çok anlamlı buluyorum. Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya, diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları\'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz - Son Dakika

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