Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya\'da miting yaptı ve kentten ayrıldı

Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batmanlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, hukuk ve adalet meselelerinin kontrolünün olmadığını ve bu durumun ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Babacan, vergi ve faiz artışlarının enflasyon ve yoksulluğa yol açtığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin başında bulunan Erdoğan zihniyeti ve keyfilik olduğu sürece sorunların çözülemeyeceğini söyledi.