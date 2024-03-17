Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya\'da miting yaptı ve kentten ayrıldı

Konya'da katıldığı mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda AK Parti Konya mitingine katıldı. Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını vatandaşlara tanıttı. Mitingin ardından alandan ayrılarak Konya Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Taş Bina'yı ziyaret eden Erdoğan, ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Havalimanına geçtikten sonra uçakla kentten ayrılarak İstanbul'a gitti. - KONYA
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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ve İYİ Parti adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ayhan, Sakarya'yı depreme ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için önlemler alacaklarını belirtirken, Kılıçaslan ise İYİ Belediyecilik anlayışını vatandaşlara göstereceklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Iraklı mevkidaşlarımızdan bizimle hareket edeceklerine dair söz aldık" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının mezhep, etnik köken ayrımı yapmadan eşit hizmet yaptığını belirtti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek soykırım işlediğini belirterek, saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Belçika Başbakanı ve diğer liderler İsrail'e verdikleri destek nedeniyle protesto edildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, savaşın tüm amaçlarına ulaşmadan durdurulmasının İsrail'in savaşı kaybettiği anlamına geleceğini belirtti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırma planı eleştiriler alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Konya mitinginde EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı slogana, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur." sözüyle karşılık verilmesine tepki gösterdi. CHP lideri Özel, alanda slogan atan EYT mağdurlarının gözaltına alındığını ifade ederek, "Staj mağdurları, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz. İki elim yakandadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, deprem bölgelerine ciddi yatırımlar yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batmanlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, hukuk ve adalet meselelerinin kontrolünün olmadığını ve bu durumun ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Babacan, vergi ve faiz artışlarının enflasyon ve yoksulluğa yol açtığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin başında bulunan Erdoğan zihniyeti ve keyfilik olduğu sürece sorunların çözülemeyeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarının salona girişi sırasında gerginlik yaşandı. Basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı ve aralarında gerginlik yaşandı. Ancak bir süre sonra basın mensupları salona alındı.
Kepez Belediyesi'nin 22'nci kütüphanesi Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi, Pil Fabrikası'nda törenle hizmete açıldı.
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