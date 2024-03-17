Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da miting yaptı ve kentten ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da miting yaptı ve kentten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya\'da miting yaptı ve kentten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı mitingin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Dua eden Erdoğan, Konya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçakla hareket etti.

17.03.2024 17:25  Güncelleme: 17:29
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Konya'da katıldığı mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda AK Parti Konya mitingine katıldı. Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını vatandaşlara tanıttı. Mitingin ardından alandan ayrılarak Konya Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Taş Bina'yı ziyaret eden Erdoğan, ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Havalimanına geçtikten sonra uçakla kentten ayrılarak İstanbul'a gitti. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da miting yaptı ve kentten ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da miting yaptı ve kentten ayrıldı - Son Dakika
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