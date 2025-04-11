Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti. - ANKARA