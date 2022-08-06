Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı.

06.08.2022 13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. " - ANKARA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(2022 KPSS) Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(2022 KPSS) Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(2022 KPSS) Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(2022 KPSS) Sınavı iptal edilenlerden ücret talebi kesinlikle olmayacak.
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, KPSS, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 13:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement