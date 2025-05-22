Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. - ANKARA
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