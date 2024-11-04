Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik istikrarın korunması ve finansal krizin önlenmesi için üye ülkelerin ortak çözümler bulmasını önemsiyorum. İslami finansın dijitalleşmesini desteklememiz finansal sistemlerimizi daha şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlayacaktır"

-"Ortaya çıkan enerji ve arz güvenliği, navlun maliyetleri, tedarik zincirindeki sıkıntılar küresel mal ve hizmet ticaretini halen olumsuz etkiliyor"

-"Üye ülkelerimiz arasındaki koordinasyonun ortak çözümler geliştirilmesi açısından kritik olduğu kanaatindeyim. Büyümeyi teşvik edebilir, küresel toparlanmanın hızlanmasına katkı sağlayabiliriz"

-"Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerin artırılması konusunda daha müteyakkız olmalıyız. Lübnan'a gerçekleştirilen terör eylemlerinde açıkça görüldü. Üye ülkelerin siber güvenlik konusunda daha fazla ortak proje geliştirmeye davet ediyorum"

-"İSEDAK, KOBİ programıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında iş ağları oluşturarak ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katıldı.