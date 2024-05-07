Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

07.05.2024 21:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Kuveyt Emiri'nin Türkiye ve Kuveyt arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ayrıntılı olarak ele alındı. Savunma sanayiinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok alanda atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu. Türkiye ve Kuveyt arasındaki Karma Ekonomik Komisyon Mekanizması'na yeniden işlerlik kazandırmanın gerekliliğinin ortaya koyulduğu görüşmede, karşılıklı yatırımları ve ticareti teşvik etmenin iki ülkenin de yararına olduğu ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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