Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı\'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşmede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ederken, kabul basın mensuplarına kapalı olarak düzenlendi. - İSTANBUL