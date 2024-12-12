Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban\'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi" denildi.
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