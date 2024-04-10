Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver'in görüşmesinde, Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ve Enver, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.