Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver'in görüşmesinde, Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.
Erdoğan ve Enver, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, resmi ziyaret çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı muhalefet ve Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldı. Kishida, Japonya'nın ABD ile güçlü bir savunma ortaklığı ve Hint-Pasifik bölgesinde liderlik etme konusunda işbirliği yapacağını belirtti.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini belirtti. Saldırı sonrası Haniye, Al Jazeera televizyonuna konuşarak oğullarının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas lideri, düşmanın bu saldırıyla Hamas'ın tutumunu değiştirmeyi umduğunu ancak taleplerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.
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