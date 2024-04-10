Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşerek Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını vurgulayarak barış ve Filistin'e destek konusunda kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini ifade etti. İki lider, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

10.04.2024 19:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver'in görüşmesinde, Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının ortak gayretleri ile İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ve Enver, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü - Son Dakika

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