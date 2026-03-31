Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirdiği canlı bağlantıyla Mardin'e bağlanarak Türkiye genelinde 5G teknolojisinin hizmete açılışını yaptı.
Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen bağlantıda, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile telefon görüşmesi yapıldı.
Görüşmede, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler de hazır bulundu. - MARDİN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'e 5G ile bağlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.