Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize\'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yarın düzenlenecek Rize ve Trabzon il kongrelerine katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

04.01.2025 21:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yarın düzenlenecek Rize ve Trabzon il kongrelerine katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, makam aracından inip otobüse geçerek kısa bir konuşma yaptı.

Bugün AK Parti'nin Samsun ve Ordu kongrelerini yaptıklarını, yarın da Rize ve Trabzon kongrelerini yapıp İstanbul'a döneceklerini belirten Erdoğan, ana-baba yurdunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneysu'da vefat eden komşuları Mehmet Karslı'nın taziye evini ziyaret edeceğini kaydeden Erdoğan, yarın da cenaze merasimine katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Rabbim yar, yardımcımız olsun. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içinde, daima bu birliğinizi, beraberliğinizi süratlendirip, ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası baba-ana ocağı, öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum, güveniyorum. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız."

Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

İlçe merkezinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

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