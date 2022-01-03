Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, " Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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