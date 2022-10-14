Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında...

14.10.2022 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da 'Bunun için çok müteşekkir olurum' dedi." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Metin Feyzioğlu, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Metin Feyzioğlu'nun KKTC'ye büyükelçi olarak atanması) Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında... - Son Dakika
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