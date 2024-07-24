Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet olarak aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zaferin uluslararası alanda da onaylandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmekte olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci seneidevriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum." - ANKARA