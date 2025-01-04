Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz"
"Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor"
"Yüzde 74'e ulaşan oy oranıyla ilçelerde Türkiye rekoru kıran Kumru'ya özellikle teşekkür ediyorum"
"Gözü dışarda olanlar siyasi takvimlerini yurtdışındaki aktörlere göre ayarlayanlar Ordu'yu anlayamaz"
ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle... - Son Dakika
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