Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEXT Sosyal\'e katıldı! İşte ilk paylaşımı

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı aşarak büyük bir başarı elde etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün temiz ve güvenli bir sosyal medya deneyimi sunan platforma üye oldu.
"Sosyal ağ" kategorisinde son dönemde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk paylaşımını da yaptı.
Erdoğan mesajında Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinden "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" mısrasına yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.
