Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nüfusumuzu en büyük gücümüz olarak gördüğümüz için çocuk sayımızın çokluğuyla övünüyoruz. Gerçi son dönemde ailelerimizin ortalama çocuk sayısı bir hayli düşmüş olsa da inşallah aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız." dedi.
Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya geldi.
Buradaki konuşmasına ramazanı tebrik ederek başlayan Erdoğan, şehit ailelerinden hekimlere, iş dünyasından Mehmetçiklere toplumun her kesimiyle bir araya gelip iftar sevincini paylaştıklarını hatırlattı.
Bugünkü iftarı, devlet koruması altındaki çocuklarla yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Allah'tan, Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi sağlık ve afiyetle bayrama da eriştirmesini diledi.
Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuk evlerinde ve sitelerinde devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuğun bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Elbette anne, babanın yeri ayrıdır. Her ikisini de kaybetmiş bir büyüğünüz olarak, şu yaşta hala özlemlerini duyduğumu itiraf etmek isterim. Biliyorsunuz, bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, çeşitli sebeplerle anne, babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız, 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bunun son örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarımıza, bakanlığımız vasıtasıyla hemen sahip çıktık. Devlet, çocuk evleri ve siteleriyle kalacak yeri olmayan çocuklarımızın bakımını zaten üstleniyor. Bununla birlikte bizim tercihimiz mümkün olduğu durumlarda çocuklarımızın aile fertleriyle hayatlarını sürdürmelerinden yanadır. Korunmaya muhtaç çocuklarımızla birlikte yaşayan aile bireylerini destekleyerek, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çocuğun, aile fertleri yanında hayatını sürdürmesinin mümkün olmadığı durumlarda da devlet kurumlarını devreye sokuyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline tamamen son verdilerini anımsatarak, bunun yerine, her bir evde en fazla 10 çocuğun ikamet ettiği çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdiklerini söyledi.
"İnancın ve azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz"
Çocukların, 115 çocuk evleri sitesinde 7 bin 234 çocuk uzman personel desteğiyle hayata hazırlandığını aktaran Erdoğan, "Ülke genelindeki 1185 çocuk evimizde 5 bin 567 çocuğumuz kalıyor. Toplam 14 binin üzerinde çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:
"Ülkemiz nüfusunun yaklaşık 23 milyonunu oluşturan çocuklarımızın her biri, devlet ve onun yöneticileri olarak bizlerin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak, çocuklarımızın sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Nüfusumuzu en büyük gücümüz olarak gördüğümüz için çocuk sayımızın çokluğuyla övünüyoruz. Gerçi son dönemde ailelerimizin ortalama çocuk sayısı bir hayli düşmüş olsa da inşallah aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Gözlerini dünyaya açan her evladımızın hayatının her anında, her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk. Bizim inancımızda insan, yaratılmışların en şereflisidir. Çocuklarımız başta olmak üzere insanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye Cumhuriyeti müşfik, şefkatli, sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her birinizi başarılı, donanımlı, iyi eğitim almış bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir."
Devletin koruması altındaki çocukların geleceğe güvenle, umutla, heyecanla bakmalarını önemsediklerinin altını çizen Erdoğan, "İnancın ve azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Sizler, hayata sıkı sarılır, çalışır, emek verir, gayret gösterirseniz, Allah'ın izniyle hiçbir engel önünüzde duramaz. Sizlerden devletinizle birlikte kendinize güvenmenizi, özgüven sahibi olmanızı, asla karamsarlığa kapılmamanızı özellikle rica ediyorum." diye konuştu.
"Hepimiz, büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz"
Devletin koruması altında olan çocukların, toplumun şefkat kanatları altına alınarak korunmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, aile bireylerinin eksikliğini, çocuklara hissettirmeme noktasında milletin tüm kesimlerine görev düştüğünü söyledi.
Erdoğan, bu konuda "nasıl olsa birileri ilgileniyor, nasıl olsa devlet sahip çıkıyor" mantığıyla hareket edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Hepimiz, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Bu anlayışla birbirimizi gözettiğimizde, sorunların daha da hafifleyeceğine, daha sağlıklı, huzurlu, güvenli bir toplum olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İftara katılan çocuklara teşekkür eden Erdoğan, "Her birinizin tek tek gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum." dedi.
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