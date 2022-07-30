Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi - Son Dakika
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Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi

30.07.2022 18:20

Ordu'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşma yapan Erdoğan, gözüne takılan bir pankarta kayıtsız kalmadı. "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme" yazılı pankartı işaret eden Erdoğan, "Benim Ordulum böyle işte. Haddini bildirmekse bildirir." dedi.

Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin tolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sırasında asılı bir pankart üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaklaşık 3 buçuk yıldır Ordulular ile bulaşamadığını kaydeden Erdoğan, "Ordu'yu özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhteşem katılımla Ordu'da bizi özlemiş." dedi.

"DEMOKRASİ MÜCADELEMİZDE ORDU YANIMIZDA OLDU"

Erdoğan, "Ordu'yla beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde oldukça dünyaya sığmayız. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi 2053 vizyonuna da sizlerle birlikte hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

"BENİM ORDULUM HADDİNİ BİLDİRİR"

Miting sırasında gördüğü bir pankarta dikkat çeken Erdoğan, "Karşımda bir pankart var. 'Fındık dalda tekleme, Altılı masa Ordu'dan oy bekleme.' Benim Ordulum böyle işte. Haddini bildirir." ifadelerini kullandı.

6'lı masayı hedef alan pankart Erdoğan'ı mest etti: Benim Ordulum böyle haddini bildirir

FINDIK ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıl dünyanın 122 ülkesine 2 milyar 300 milyona yakın bedelle fındık sattık. Ordu üretim alanı rekolte ile ülkemiz fındığının 3te 1ini gerçekleştiriyor. İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmıştı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. Geçen yıl dünyanın 122 ülkesine 2 milyar 300 milyona yakın bedelle fındık sattık. Ordu üretim alanı rekolte ile ülkemiz fındığının 3te 1ini gerçekleştiriyor. İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmıştı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. 2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık."

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