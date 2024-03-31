Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, "Bu seçimin ülkemizde yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanmak üzere Kısıklı'daki konutlarından ayrılarak saat 13.15'te Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı okulun girişinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Oy kullanacağı sınıfa giren Erdoğan, sandık görevlileriyle selamlaştı. Pusula ve mührü alarak kabine giren Emine Erdoğan, oyunu kullandı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, '3308' numaralı sandıkta oyunu kullandı.
"Bu seçimin, yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diliyorum"
Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa bir süre önce milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini icra ettik. Bugün de yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Arka arkaya bu kadar kısa bir süreyle yapılan iki seçim milletimizi gerçekten yordu. Bizleri de yordu; çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer taraftan yerel yönetim seçimleri. Bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Milletimize gösterdiği bu sadakatten dolayı şahsım ve tüm partili arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanmak için Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
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