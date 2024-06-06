Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ile Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özbekistan ile İkili ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak. Tabii bu rakamın potansiyelimizin çok çok altında olduğunu inanıyorum. Özbek kardeşlerimizle her alanda çalışmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev le birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Toplantının Türkiye ile Özbekistan'ın ekonomik ve ticari ilişkilerinin arzu edilen seviyelere yükseltilmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'e iş insanlarının meselelerine gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ederek, Mirziyoyev'in beraberinde seçkin iş insanlarının olduğu geniş bir heyetle Türkiye'ye yaptığı bu tarihi ziyarete büyük önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye-Özbekistan münasebetlerinde son yıllarda muazzam bir gelişme ve ivme yakaladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017'den bu yana attığımız istikrarlı adımlarla, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini tayin ettik. 2022'de ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bu sağlam arka plan temelinde Türkiye ve Özbekistan arasında temas ve ziyaretler bugün olduğu gibi yoğun şekilde sürüyor. Elbette daha gidecek çok yolumuz var. Siyasi alanda mevcut irade ve ivmeden hareketle ticari potansiyelimizden daha fazla istifade etmemiz gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Özbekistan ile ekonomik ve ticari işbirliğini daha da kuvvetlendirecek, girişimcileri birlikte iş yapma kabiliyetlerini geliştirecek adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan, "Bugünkü buluşmamız esasen bu anlayışın açık tezahürüdür. Siz, mümtaz kardeşlerimin, iki ülkenin iş çevrelerinin bir araya gelmesine öncülük edeceğine inanıyorum. Bizler de şirketlerimizin ortaklıklarını tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Siyasetçiler olarak görevlerinin iş insanlarının önünü açmak, onlara yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları ürettikçe, ticaret ve yatırım yaptıkça her daim yanlarında olacaklarını söyledi. Erdoğan, "Şevket kardeşimin iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artmasına gösterdiği ihtimamın bizzat şahidiyim. Bizim de kapılarımız Özbek kardeşlerimize ve yatırımcılara ardına kadar açıktır. Bir defa şunu özellikle vurgulamak isterim. Burası sizin ikinci evinizdir. Biz aynı ailenin üyeleriyiz. Ayrımız gayrımız yoktur. Şevket kardeşimin liderliğiyle aramızdaki muhabbet daha da güçlendi, büyüdü, çok geniş bir alana yayıldı. İnşallah bunu ortak projelerle ilerleteceğiz. Ortak projeler Özbekistan'ın reform ve kalkınma sürecini pekiştirirken bölgesel istikrar bakımından stratejik katkılar meydana getirecektir" değerlendirmesini yaptı.

Enerjiden yatırıma, inşaattan sanayiye, Özbekistan'da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketlerini gururla takip ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tercihli ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesine yönelik tüm müzakerelerin en kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz. İkili ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Bu rakamın potansiyelin çok çok altında olduğuna inandığını belirten Erdoğan, "El ele vererek 10 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirdikleri toplantılar sayesinde karşılıklı yatırımlar, ticaret hacmi ve ekonomik işbirliğinin daha üst seviyelere taşınacağını belirterek, Karma Ekonomik Komisyonun bu minvalde önemli bir diyalog ve iş birliği platformu teşkil ettiğini söyledi. Erdoğan, Konsey Toplantısı nedeniyle ticaretten enerjiye, tarımdan kalkınmaya kadar birçok alanda imza altına aldıkları anlaşmaların birer sıçrama tahtası olarak işbirliğine hizmet edeceğinin altını çizdi. İşbirliklerinin sadece iki ülke için değil Orta Asya merkezli Avrasya ekseninde müspet yansımalara vesile olmasının mühim olduğunu belirten Erdoğan, "Projelerinizi Türk dünyasının menfaatlerini gözeterek hayata geçirmeniz, işlerinize katma değer katarken gelecek nesillere de mirasınız olacaktır. Özbekistan'ın alt yapı projeleri ile kalkınma hamlelerinde Türk modelinin yol gösterici olabileceğini düşünüyor, bu doğrultuda Özbek kardeşlerimizle her alanda çalışmaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ilişkilerimizin geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Ticaret Bakanlığında sadece Özbekistan ile ilgilenecek bir bakan yardımcılığını ihdas edeceklerimi ve bu Ticaret Bakanı Yardımcısının Özbekistan'la olan bütün ilişkileri ekibiyle takip edeceğini kaydeden Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a talimat verdi. - ANKARA