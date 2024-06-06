Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Türk Mutfağı Sergisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Türk Mutfağı Sergisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı Sergisi'ni ziyaret etti. Erdoğan ve Mirziyoyev sergi ziyaretinde horon ekibini de izledi. Erdoğan, Mirziyoyev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

06.06.2024 22:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı Sergisi'ni ziyaret etti. Erdoğan ve Mirziyoyev sergi ziyaretinde horon ekibini de izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti. Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen"Asırlık Tatların Buluşma Noktası: 7 Bölgede Türk Mutfağı" sergisini ziyaret etti.

Erdoğan ve Mirziyoyev, sergi alanında horon ekibini izledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Türk Mutfağı Sergisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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