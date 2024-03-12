Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi tebrik etti

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Milas'ta ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, Milas Ziraat Odası Başkanı ve çiftçilerle bir araya gelerek, zeytin ve zeytinyağı üretiminin marka değerini artırmak için çaba göstereceğini belirtti. Ayrıca, tarım sektörüne daha fazla destek vereceklerini ve Bodrum Barajı'nın yapılmasıyla ürünlerin hak ettiği değeri bulması için çalışacaklarını vurguladı. Ayaydın, vatandaşlarla da buluşarak talep ve sorunlarını dinledi.