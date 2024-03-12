Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. - ANKARA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret ederek AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi. Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Koca, esnafı ziyaret ederek fiyatları karşılaştırdı. Bakan Koca, emeklilerin durumuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapacağı sözünü verdiğini belirtti. Vatandaşlar ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi olduğunu ifade etti.
AK Parti Büyükşehir Belediyesi Encümen listesinde 1. sırada yer alan Abdulhakim Kaya, aday tanıtım toplantısında konuştu. Aynı zamanda Zeytinburnu meclis üyeliği adayı olan Kaya, Midyatlılara hitap ederek Murat Kurum'a destek çağrısında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ümraniye'de cami açılışına katıldı. Yazıcı, 'Biz iş ve hizmet üretiriz, eser yaparız. Bu millet ve gelecek nesiller için yaparız' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO'nun ev sahipliğinde İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da toplantıya katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Rikardo Kabrisas Ruis ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ikili, ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi. İlişkilerin her alanda geliştirilmesi hususunda kararlılık ifade edildi.
Adalet Partisi Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. Açılışta konuşan Adalet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ruhi Yılmaz, Sarıyer'in sorunlarına çözüm olacaklarını ve Sarıyer'in kaynaklarının israf edilmediğini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de partisinin Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, esnafla sohbet ederek yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı ve komşunun komşuya düşman edildiği bir dünyaya gerek olmadığını belirtti. Ayrıca Akşener, esnafın önemine değinerek DYP kökenli sistemin içinden geldiği için esnafa büyük önem verdiğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yayınladığı Ramazan mesajında, dünyadaki Müslüman topluluklar arasında çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme dikkat çekti. Blinken, Gazze'deki insani durumun yürekleri parçaladığını belirterek, insani yardım ulaştırma ve ateşkes sağlama çabalarının devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Filistin ve İsrail ihtilafında iki devletli çözüme yönelik çabaların sürdürüleceğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, Milas Ziraat Odası Başkanı ve çiftçilerle bir araya gelerek, zeytin ve zeytinyağı üretiminin marka değerini artırmak için çaba göstereceğini belirtti. Ayrıca, tarım sektörüne daha fazla destek vereceklerini ve Bodrum Barajı'nın yapılmasıyla ürünlerin hak ettiği değeri bulması için çalışacaklarını vurguladı. Ayaydın, vatandaşlarla da buluşarak talep ve sorunlarını dinledi.
Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul, Moldova Hükümeti'nden çeşitli baskılara maruz kaldıklarını ifade ederek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) muhalefetteki SHOR partisi tarafından Moldova aleyhine açılan davayı dinlemeye karar verdiğini açıkladı.
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