Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parti kadrolarımız arasındaki muhabbeti ve dayanışmayı güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parti kadrolarımız arasındaki muhabbeti, dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'nin zengin beşeri ve entelektüel hazinesinden daha fazla istifade etmeye çalışacağız. Davamızı daha fazla sayıda insanımıza anlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışında konuştu. Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı öncesi vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçim beyannamesini bugün açıklayacağını belirtti. Erdoğan, "Burada Türkiye Yüzyılı'nın, belediyecilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyacağız. Ancak bundan önce AK Parti Kongre Merkezi binamızın açılışını yapalım istedik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eserin teşkilatımıza, şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti Genel Merkez hizmet binası ilk günden itibaren Söğütözü bölgesinin sembol yapılarından biri olmuştur. Kongre merkezimizin de aynı şekilde ihtiyacımızı karşılamanın yanı sıra inşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağına inanıyorum. Aslında uzun bir süredir Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gibi yüksek katılımlı programlarımızda yer sıkıntısı çekiyorduk" dedi.

"Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir sorun, sıkıntı ve zorluk yaşamayacak"

Binanın partinin mimari anlayışını yansıtan bir yapı olmasını istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongre merkezimizin hizmete girmesiyle hem mimari hem de kullanım imkanları açısından partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk. Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Nitekim kongre merkezimiz sadece cepheleri, geometrik formu, kemerli girişleri sayesinde geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Burayı inşa ederken gelenekle moderni, yerel malzemeler ile gelişmiş teknolojiyi buluşturmaya özellikle gayret ettik. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına bilhassa hassasiyet gösterdik. Binamızın bir başka özelliği giriş çıkışlardan kongre salonuna, otoparktan seminer salonlarına kadar her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir sorun, sıkıntı ve zorluk yaşamayacak. Merkezimizde toplam bin 166 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Buna ilave olarak ayrıca 500 kişilik bir davet salonu, çalışma odaları, sergi ve fuaye alanları, televizyon stüdyoları, eğitim odaları, kütüphaneler yer alıyor" diye konuştu.

"Parti kadrolarımız arasındaki muhabbeti, dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz"

Siyaset akademisi gibi eğitimleri, istişare ve değerlendirme toplantılarını açılışı yapılan binada yapacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongre binamız aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır. Teşkilat mensuplarımızın yanı sıra toplumumuzun farklı kesimleriyle çok daha geniş katılımlı toplantılarımızı burada gerçekleştireceğiz. Her zaman söylüyorum. Bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modern, geniş, kullanışlı binalara sahip olmak elbette önemlidir. Ama aslolan buraları layıkıyla hakkını vererek değerlendirebilmektir. Bizler burada yapacağımız hizmetlerle eğitimlerle, toplantılarla ve faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye gayret edeceğiz. İnşallah daha fazla insanımıza ulaşacağız. Davamızı daha fazla sayıda insanımıza anlatacağız. Daha fazla kardeşimizle inşallah burada kucaklaşacağız. Parti kadrolarımız arasındaki muhabbeti, dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin zengin beşeri ve entelektüel hazinesinden daha fazla istifade etmeye çalışacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Kongre Merkezi'nin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bizlere buraların kıymetini bilerek en güzel şekilde milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar partimizin farklı kademelerinde görev almış, bu davaya gönül vermiş, emek vermiş tüm kardeşlerimize gayretleri, çalışmaları ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Bugüne kadar destek ve duasını bizlerden esirgemeyen aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. 31 Mart seçimlerinde inşallah tekrar sandıklardan gümbür çıkarak yola devamları Rabbim bizlere nasip etsin" şeklinde konuştu. - ANKARA