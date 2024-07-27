Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki Güneysu Devlet Hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki Güneysu Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize\'deki Güneysu Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, inşaatı ziyaret etmeden önce vatandaşlarla görüşüp fotoğraf çektirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da Erdoğan'a eşlik etti.

27.07.2024 16:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik önündeki "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni" öncesinde Güneysu'da vatandaşlarla görüştü, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yapan Erdoğan, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki Güneysu Devlet Hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika

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