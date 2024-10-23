Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi (2) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi (2)

UKRAYNA SAVAŞI İLE İSRAİL'İN SALDIRILARI ELE ALINDICumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin detayları paylaşıldı.

23.10.2024 21:09
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UKRAYNA SAVAŞI İLE İSRAİL'İN SALDIRILARI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin detayları paylaşıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16'ncı BRICS Zirvesi için gittiği Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti" denildi.

'BRICS ÜLKELERİNİN İSRAİL SALDIRGANLIĞINA KARŞI DURMASI FİLİSTİN DAVASINA GÜÇ KATACAKTIR'

Açıklamanın devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Filistin'deki katliamlarına Lübnan'da yenilerini eklediğini ve saldırıların yalnızca Ortadoğu'yu değil küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiğini vurguladığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin'in haklı davasına güç katacağını, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini söyledi. Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda yakın eş güdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PKK/ YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemini ifade etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi (2) - Son Dakika

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