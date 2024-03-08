Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vurgulayarak, savaşın bölgesel ve küresel yansımalarının arttığını belirtti. Mart 2022'de İstanbul'da kurulan müzakere masasının sonuç vermediğini ifade eden Erdoğan, Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına güçlü destek vereceklerini söyledi.

08.03.2024 21:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız"

"Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım."

"Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor"

"Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı"

"Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz"

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız' - Son Dakika

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