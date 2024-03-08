Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, bu seçimin kendisi için son seçim olduğunu ve çıkacak sonucun gelecek nesillere bir emanet olacağını belirtti. Erdoğan, gençlere güvendiğini ve değişim dönüşümünün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde gerçekleşmesini istediğini ifade etti.