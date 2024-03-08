Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız"
"Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım."
"Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor"
"Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı"
"Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz"
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, bu seçimin kendisi için son seçim olduğunu ve çıkacak sonucun gelecek nesillere bir emanet olacağını belirtti. Erdoğan, gençlere güvendiğini ve değişim dönüşümünün İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde gerçekleşmesini istediğini ifade etti.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi. İstanbul Valiliği kararıyla polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Meral Danış Beştaş da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba katıldı. Grup, Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü ve çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili de konuşan Erdoğan, yeni bir mutabakat sağlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Zelenski ise Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?