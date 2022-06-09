Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"
" Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz."
"Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor. Anlamak mümkün değil."
"Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel."
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katıldı. TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olarak gösterilen Efes-2022'de kürsü konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert tepki gösterdi.
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