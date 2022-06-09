Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

09.06.2022 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" "Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

" Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz."

"Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor. Anlamak mümkün değil."

"Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel."

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katıldı. TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olarak gösterilen Efes-2022'de kürsü konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum

YORUMLAR
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Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: 'Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: 'Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum'
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, İzmir, Efes, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" - Son Dakika
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