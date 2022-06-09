İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir 'de gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katıldı. TSK 'nın en büyük planlı tatbikatı olarak gösterilen Efes-2022'de kürsü konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

"Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel."

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, İzmir, Efes, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum' - Son Dakika

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