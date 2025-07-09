Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028'de yapılacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028'de yapılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028\'de yapılacak
09.07.2025 13:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028\'de yapılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in 2 Kasım Pazar gününü işaret ederek yaptığı erken seçim çağrısına yanıt verdi. Erdoğan "CHP'nin başındaki zat 'Sandık da sandık' deyip duruyor. Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına yanıt vererek 2028 yılını işaret etti.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 2028 YILINDA YAPILACAK BAY ÖZGÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yabancı medya kuruluşlarına, siyaset odaklarına yaptıkları şikayetlerle ülkelerine nasıl ihanet ettiklerini en iyi sizler biliyorsunuz. Velhasıl 1950'den beri hep yaptıkları gibi iktidarı yine karanlık mahfillerin, dış güçlerin, antidemokratik şebekelerin desteğinde arıyorlar. Dikkatimi çekti. CHP'nin başındaki zat bir süredir "Sandık da sandık!" deyip duruyor. Bu ülkede CHP'nin demokrasiye sapladığı hançerler dışında sandık daima milletin ve siyasetçinin baş tacı olmuştur. Oysa şunu kendisine bir kere daha hatırlatıyorum. Anayasa ve seçim kanunu değişmediğine göre Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür. Takvimde parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp "Şu tarihte seçim yapılsın." demek sizin kendi hayaliniz olabilir ama siyasetin ve milletin böyle bir gündemi yok.

"MİLLETİN BANA VERDİĞİ ÜLKEYİ YÖNETME GÖREVİNİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Millet, en son seçimde bize yüzde 52,18 ile ülkeyi beş yıl yönetme görevi verdi. Allah'ın izniyle bu süreyi sonuna kadar kullanacağız. Dolayısıyla bu zatın şu anda hangi sandıktan, hangi seçimden bahsettiğini bilmiyoruz. Bunlar sandığı kendi iç mücadelelerinde sergiledikleri tiyatronun bir aksesuarı sanıyorlar. Halbuki unutma, sandık namustur. Cumhuriyet de bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Şayet Cumhuriyeti ve demokrasiyi hukuk önünde hesap veren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız hiç kusura bakmayın, millet buna asla müsaade etmez.

"CEZAEVLERİNDEN MECLİS'E TÜNEL KAZMA İŞİ SİYASETİN İŞİ DEĞİLDİR"

Cezaevlerinden Meclis'e tünel kazma işi siyasetin işi değildir. Dünyada iktidarı şarlatanlara, hırsızlara, şaklabanlara teslim eden ülkelerin akıbetlerini görüyorsunuz. Hepsi de hem geçmişin birikimlerinden oldular hem geleceklerini belirsizliğe sürüklediler hem de çok ağır bedeller ödeyip acılar çektiler. Açık konuşmak gerekirse bu küresel bir projedir. Türkiye'nin son 10-12 yılda başına gelenlerin gerisindeki amaç hep buydu. Bu proje çerçevesinde dünyanın pek çok yerinde hayata geçirilen sözde devrimleri ve arkasından yaşanan felaketleri hep birlikte takip ettik.

"CHP ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMEYE ÇALIŞILAN MEŞUM PROJEYİ SAHİPLERİNİN BAŞINA ÇALACAĞIZ"

Hamdolsun, milletimizle birlikte gerektiğinde canımızı ortaya koyma pahasına mücadele ettik ve ülkemizin de aynı duruma düşürülmesine rıza göstermedik. Bundan sonra da göstermeyeceğiz. Bugüne kadar maruz kaldığımız tüm tehdit ve saldırılarda milletimizle kol kola, yürek yüreğe verip birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıktık. CHP üzerinden yürütülmeye çalışılan bu son meşum (Kötü, uğursuz) projeyi de sahiplerinin başına çalacağız."

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028'de yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • kuzeyli baba:
    DURMAK YOK YOLA DEVAM REİS İLE. REİS SEÇİM YAPTIRMAZ GEREKİRSE YİNEDE KOLTUĞUNU BIRAKMAZ!!! TÜRKİYE İÇİN AKPMHPDEM ELELE KARDEŞLİK BARIŞ VE REFAHA İNŞALLAH 11 48 Yanıtla
  • tuncay8891:
    cuku kayip edeceni biliyon adinin rte gibi 30 6 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    bence değişmesin 2028 aday olamiyorsun 17 7 Yanıtla
  • Murat denizli:
    bu korkan halk bıle pişman olacak 2028 çok gec ülke için halk secim istıyor chp de sızde yoldan cıkmısınız 18 5 Yanıtla
  • Erhan1453-:
    demek istediği zorlamayın çarşı karışır 11 4 Yanıtla
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