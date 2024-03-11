Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programında buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınları ve gaziler milletimizin bize emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında şehit yakınları ve gazilerin millete emanet olduğunu belirterek, onların her meselesinde yanlarında olmanın ve gönüllerini hoş etmenin boynunun borcu olduğunu söyledi. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin güçlü bir devlet olmanın önemine vurgu yaparak, savunma sanayine yapılan yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdiklerini ifade etti.