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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil\'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Dingil'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olduğunu belirtti.

04.02.2024 16:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Dingil'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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