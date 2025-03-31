Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşımda bulundu.

31.03.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, şehit Savcı Kiraz'ın fotoğrafı da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, İstanbul Adalet Sarayındaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 46 yaşındayken şehit edilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Selim Kiraz, Cumhuriyet Savcısı, Politika, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika

Grönland’ın yeni liderinden Trump’a rest: ABD bunu alamayacak Grönland'ın yeni liderinden Trump'a rest: ABD bunu alamayacak
Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Macron’dan Netanyahu’ya Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı
Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor

13:03 Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:39 İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
11:23 Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
23:24 Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
22:16 Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
22:16 Netanyahu’dan güvenlik yetkilileriyle ’Türkiye’ toplantısı Netanyahu'dan güvenlik yetkilileriyle 'Türkiye' toplantısı
22:05 Macron’dan Netanyahu’ya Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı Macron'dan Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı
21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
21:06 İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
20:40 Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
20:25 Grönland’ın yeni liderinden Trump’a rest: ABD bunu alamayacak Grönland'ın yeni liderinden Trump'a rest: ABD bunu alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 14:37:40. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement