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Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

17.11.2021 13:17

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a yönelik, "Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a yönelik, "Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur." dedi.

AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un, "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" adlı şiirini seslendirdiği videonun gösterimiyle başladı.

Daha sonra kürsüye gelerek milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyerek "Yakınlarının, sevenlerinin, bir medeniyet tasavvuru olarak gördüğü diriliş davası yolunda kendisini takip edenlerin, okuyucularının, tüm milletimizin, tüm İslam aleminin ve tüm insanlığın başı sağ olsun." dedi.

"Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerinden olan bu müstesna değerimizin vefatı hepimiz için çok önemli bir kayıptır." ifadesini kullanan Erdoğan, Karakoç'un, İslam medeniyetini, aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak telakki ettiğini söyledi.

Karakoç'un, insanı, düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden, inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak gördüğünü aktaran Erdoğan, "Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal, budak salan sanatını da işte bu diriliş ağacının gövdesi etrafında şekillendirmişti. Onun, 'Ben Müslüman'ım, insanlığın türküsünü söylüyorum.' sözü ile tek başına hepimizi üzerinde uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi bugünkü gençlerin ve sonraki kuşakların da kendisinden öğrenilecek çok şeyi, alacak çok feyzi, ilhamı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Sezai Karakoç'u, hepimizin gençliğinin şiiri Mona Roza'sız anmak olmaz." diyen Erdoğan, Mona Roza şiirinin dizelerini okudu. Erdoğan, partililerden, rahmetle andığı Karakoç için Fatiha Suresi'ni okumalarını istedi.

"Grubumuzun ahenkli ve verimli şekilde çalışmayı sürdüreceğine inanıyorum"

AK Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan, "Prof. Dr. Naci Bostancı Hocamız, 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Naci Hocamıza, Grup Başkanı sıfatıyla bugüne kadar yaptığı hizmetler için şahsım, grubum adına ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı İnşallah sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın, geçmişte kamuda ve özel sektörde başarılı hizmetleri olan, 2011'den bu yana milletvekili, bakan, Meclis Başkanı, komisyon başkanı olarak görev üstlenen tecrübeli biri olduğunu belirten Erdoğan, "Bütçe görüşmeleri ve sonrasında çok önemli yasa çalışmalarının gündeminde olduğu grubumuzun, İsmet Yılmaz kardeşimizin riyasetinde ahenkli ve verimli şekilde çalışmayı sürdüreceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in lokomotifinin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleri olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler ne kadar iyi çalışır ne kadar hayırlı hizmetlere imza atarsanız demokrasimizin üç sac ayağından biri olan yasamanın gücü ve itibarı o derece artar. Her ne kadar bu çatı altında istisnai de olsa milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, duruşa, ahlaka ve haysiyete sahip bulunmayanlar çıkabilse de Meclis'imiz, milletimizin gözbebeğidir. Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele Genel Başkanı bir bayan olanın, küfrü asla yenilir yutulur değil.

Bir bayanın ağzından 'yavşak, yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu çatı, bu çatının altı bunu da gördü. Ben diyorum ki milletim, işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı inşallah 2023'ün haziranında verecektir. Zira bu çatının altı, bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Karşınıza geçip bölücü örgüt propagandası yapana, mahcup bir edayla mukabele ediyorsunuz. Buna karşılık şehit yakınının hiçbir hakaret içermeyen isyanına, bacısına söverek, hani bacıydı kendisi de öbür tarafta bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Milletimizin değer dünyasında bu iki tavrın yeri de adı da bellidir. Şehitlerinin emanetlerine ve gazilerine saygı göstermeyenden, ülkesinin milli güvenlik çıkarlarına öncelik vermeyenden bu millete hayır gelmez. Meclis'imiz, bölücü terör örgütünün payandasından kurtulmayı başaramamış bir kesimin özellikle yükünü zaten uzunca bir süredir çekmektedir. Ülkenin ikinci büyük partisinin de kısır siyasi hesaplarla ve geçmişte verdiği oyları inkar pahasına bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüş ve öfkelendirmiştir. Biz bunların yüzleri kızarmadan aynı yalanları sürekli tekrarlamalarına alıştık. Kendileri ile hukuk önünde hesaplaşıyor, attıkları iftiraların bedelini ödetiyorduk ama bu defa doğrudan ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, insanlarımızın geleceği hedef alınmıştır."

(Sürecek)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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