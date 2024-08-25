Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sıcakların etkisi devam edecek, orman yangınlarına hassasiyet gösterelim'

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sıcakların etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim." dedi.

Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Orman yangınlarına değinen Erdoğan, "Tabii burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu durumu daha önce Marmaris yangınında, geçen yıl Mardin ve Diyarbakır anız yangınında da yaşadıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı iftira, yalan ve çarpıtma furyasına geçen hafta da şahit olduk. Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen 'uçak yok' dediler. Yangın başladıktan yalnızca 5 dakika sonra ilk müdahale yapıldığı halde 'yangına müdahale edilmiyor' dediler. Yeşil Vatan'ın korunmasında kritik rol üstlenen insansız hava araçlarıyla ilgili, ahlaka sığmayan bir sürü iftira attılar. Daha bunun gibi pek çok dezenformasyonu ekranlardan, sosyal medya mecralarından ve gazete köşelerinden ortalığa boca ettiler. Aslında bunları konuşmak ve gündeme taşımak istemiyoruz. Ancak muhalefetin giderek artan pervasızlıkları karşısında, insanlarımızı doğru bilgilendirmeyi de bir görev biliyoruz. Şunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim, 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın, devletimiz süratle organize olmakta ve çok etkin biçimde yangına müdahale etmektedir. Geçen hafta farklı illerimizde çıkan yangınlarda da aynısını yaptık. Nasıl bir mücadele yürüttüğümüzü az önce rakamlarıyla ortaya koyduk."

Burada asıl sorgulanması, eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenlerin yerel yönetimler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Muhalefet belediyeleri, iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Bu tablo, milletimizin de vicdanını yaralıyor. Yangının, depremin, doğal afetin, şu partisi veya bu partisi olmaz. Ormanlar hepimizindir, 81 milyonun ortak değeridir. Hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınların kontrol altına alınmasından sonra bölgedeki vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak, devletin daha önceki afetlerde olduğu gibi vatandaşının yanında olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Yangından etkilenen İzmir, Bolu, Çanakkale, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'daki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Tam bir koordinasyon içinde çalışan Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere, ilgili bakanlıklara, kamu kurumlarımıza ve gönüllülerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

"Yangına yol açacak hususlardan lütfen kaçınalım"

Erdoğan, 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla hareket ettikleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e en kalbi şükranlarını sunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"İlham kardeşim sadece aramakla kalmadı, aynı zamanda Beriev 200 tipi amfibik yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek yangınla mücadelemize güçlü destek verdi. Zor günlerimizde her zaman yanımızda bulduğumuz, sıkıntılı günlerinde her daim yanlarında olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde, Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'e de yine aynı şekilde bir amfibik uçağı bize o dönemde göndermek suretiyle bu iki uçakla biz yangın söndürme işlemini çok daha rahat bir şekilde hamdolsun bitirdik."

Bu vesileyle vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istediğini anlatan Erdoğan, "Sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar çok dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınları konusunda azami hassasiyet gösterelim. Yangına yol açacak anız yakma, piknik ateşi, sigara izmariti atma gibi hususlardan lütfen kaçınalım." dedi.

Kabine toplantısında en önemli gündemlerinin, Bitlis başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projeler olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın AK Parti hükümetleri döneminde bölgenin kat ettiği ilerlemeyi örnekleriyle detaylıca kendilerine anlattığını söyledi.

"40 yeni organize sanayi bölgemizin yapımı sürüyor"

Erdoğan, son 22 yılda yaptıkları yatırımları bölgedekilerin zaten çok iyi bildiğini ve hayatında tecrübe ettiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Havalimanlarından yollar, köprüler ve tünellere, sağlık tesislerinden okullar, üniversiteler, spor ve gençlik merkezlerine, barajlardan sulama kanallarına, enerji yatırımlarına, bölgemizin turizm imkanlarını geliştirmeye yönelik projelere kadar her alanda şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Örneğin, 548 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz, 6 bin 757 kilometreye çıktı. Derslik sayımızı 96 binin üzerine taşıdık. Üniversite sayımızı 9'dan alıp 28'e ulaştırdık. Organize sanayi bölge sayımız, 26'dan 49'a yükseldi. İstihdamı artıracak, işsizlik sorununa çözüm olacak 40 yeni organize sanayi bölgemizin yapımı sürüyor."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine sabit fiyatlarla toplam 2 trilyon liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bu tesislerimizi gerek şu anda çatısı altında bulunduğumuz, gerek üst bölgede olan tesislerimizde durmadan usanmadan, üniversite gençliğimizi, ortaöğretim gençliğimizi, buralarda başarılı öğrencileri eğitime alacağız ve buralarda kendilerini eğitime almak suretiyle inşallah yaz kış onlara en güzel şekilde bu eğitimi vereceğiz."

(Bitti)