Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi liderlerle telefon görüşmeleri yaptı - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen toplu bayramlaşma programına katılarak Gabar'da üretilen Türkiye'nin en kaliteli petrolü hakkında açıklamalarda bulundu.
Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle Depin Polis Kontrol Noktası ile Yeniköprü Jandarma Kontrol Noktası'nı ziyaret ederek, görevli güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Daha sonra Hakkari Devlet Hastanesine giderek, tedavi gören vatandaşların bayramını tebrik etti. Vali Çelik, birlik ve beraberlik mesajları vererek, hastane çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nda da görevini sürdüren Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Görev başındaki personelden bilgi alan Başkan Bozbey telsizle anons geçerek sahada mesaisini sürdüren çalışanların bayramını tebrik etti.
31 Mart yerel seçimleri ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na 2 Nisan'da başlayan olağan itiraz süreci, bugün 17.00 itibarıyla bitti. YSK, siyasi partilerden gelen 81 itiraza ilişkin son kararını verdi. CHP'nin yaptığı 24 itiraz reddedildi, AK Parti'nin 18 itirazından sadece 1'i kabul edildi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Garnizon Komutanlığında askeri personelle bir araya gelen Vali Eldivan'a Garnizon Komutanı Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun eşlik etti. Vali Eldivan, askeri personelle sohbet ederek bayramlarını kutladı ve İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek polislerin 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. Ayrı bayram geçiren güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Eldivan, polislerin Ramazan Bayramını da tebrik etti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ziyaretlerde Vali Eldivan, askeri personel ve emniyet mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.
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