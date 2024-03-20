Cumhurbaşkanı Erdoğan: Skandalın sorumluları açıklanmalı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nereye harcandığı şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır"

"Her televizyona çıkan farklı bir açıklama yapıyor. Acemi genel başka dahil,parti yöneticilerini hepsi ayrı telden çalıyor"

"Bunları tek bir derdi var o da menfaatlerini korumaktır"

"Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin"

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde önemli açıklamalarda bulundu.