Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan suikast girişimini kınadı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA