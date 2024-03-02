Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi
ANTALYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu belirterek, bugünkü keşmekeşliğin İstanbullulara büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Aydın, İstanbul'un sorunlarını anlatırken, diğer adayların projelerinin bugünkü durumu kanıksattığını ve İstanbulluları buna alıştırmaya çalıştığını ifade etti. Aydın, İstanbul'un daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için İstanbulluların kendi İstanbul tasavvurlarını ortaya koyması gerektiğini vurguladı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni döneme ait projelerini tanıttı ve Çorum'u marka kent yapmayı hedeflediklerini söyledi. Aşgın, kongre ve kültür merkezi inşa edeceklerini ve kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan, Midyat ilçesindeki Millet Bahçesi'nde açılan kütüphane ile Mardin'in gençlerinin okuyarak ve öğrenerek zaman geçireceğini belirtti. Ayrıca, kütüphanenin Prof. Dr. Talip Yaşar Alp'in ismini taşıyacağını ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Açılışta konuşan Vali Akkoyun ve Belediye Başkanı Şahin de kütüphanenin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.
Atakum Belediye Başkan Adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütünde uçarken anlattı. Başsan, hayal ettiği Atakum'u diğer adayların vaat ettiği Atakum'dan farklı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Fidan, AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu. Bakan Fidan'ı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz karşıladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuğun 1 saat bile sürmeyeceğini ve Antalya'dan 45 dakikada Alanya'ya gidilebileceğini söyledi. Uraloğlu, Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 181 milyar liralık yatırımları da açıkladı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Zanlının terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi ve aylardır ormanlık alanlardaki barakalarda saklandığı belirlendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş, terörün uzantılarıyla kapalı kapılar ardında iş tutanların kendisinin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulayamayacağını söyledi. Aktaş, Bursa'nın her kesimine hizmet etme çabası içinde olacaklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 35 milyon 600 bin yolcunun kullandığını belirterek, önümüzdeki yıllarda talebi göz önünde bulundurarak havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkartacaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Antalya'ya yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.
Odunpazarı eski Belediye Başkanı ve AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin çevre yolu projesi açıklamasına tepki gösterdi. Sakallı, projeyi kendi aday olduğu dönemde açıkladığını ancak CHP'nin tepki gösterdiğini belirtti.
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